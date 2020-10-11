أشهر 8 “أعطال فى سيارتك” تسبب كوارث ومشاكل كبيرة

2020/10/11 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يتعرض العديد من سائقى السيارات لبعض الأعطال أثناء السير على الطرق دون معرفة السبب، خاصةً المبتدئين منهم وأصحاب الخبرة القليلة، وقد تسبب هذه الأعطال البسيطة كوارث ومشاكل كبيرة، لذلك ينصح خبراء السيارات بالتعرف عليها من خلال كتيبات تعليم أساليب القيادة، وتحديدها لمعرفة التصرف الصحيح معها.1- الصعوبة فى تشغيل المحرك ترجع لعدة أسباب أهمها ضعف جهد البطارية أو […]

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