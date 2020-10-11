ولن يستبينوا الرُّشدَ إلا ضُحى الغدِ[1] - سعود قبيلات

2020/10/11 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات اعتاد أصدقاء الشَّهيد ناهض حتَّر ومحبّوه، أن يزوروا ضريحه، في ذكرى استشهاده (25 أيلول/سبتمبر) مِنْ كلّ عام، ليحيوا ذكراه وينوّهوا بمواقفه المشرّفة ويضيئوا على مبادئه النبيلة.



هذا العام (2020) عطَّلتْ جائحة كورونا كلَّ شيء.



بدلاً من التَّجمّع عند ضريح ناهض، سنحيي ذكراه على مواقع التَّواصل الاجتماعي..



وتالياً مساهمتي:الشَّخص الَّذي اعتدى على نجيب محفوظ وحاول اغتياله، قال في المحكمة إ ......





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