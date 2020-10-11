الشاعرُ ومَسَلّتهُ - جواد كاظم غلوم

2020/10/11 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم أرضي نَسيتُ سحنتَها أحمراءُ كدمٍ ضائعٍ مراق بكواتمِ الصوت ؟أسوداءُ بلون عاشوراء ؟لا أدري....لا أدري قدمي طوى الأرصفة َ والحواري المشبوهة سنواتٍ طوال صالاتُ الانتظار في المطارات تستقبلني بلهفة العاشق لافتتي القادمون ...المغادرون لا فرق ، طريقي عاثر بين المطبّات بيتي بناهُ التيه والاغتراببمعونةِ المسافاتِ الطويلةِ والدوار ومعاولِ الهدم الثقيلة.



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