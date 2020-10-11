قصّة الشّرف في سطور - نادية خلوف

2020/10/11 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف كما يوجد قصة لبدء الخليقة ، لأصل الإنسان.



هناك قصة للشرف سوف نلخصها في سطور من خلال شهادة شخصية من إحدى نساء أكاديمية " الشّرف" الي يرأسها الدكتور شريف.



يقول الدكتور شريف الحاصل على دكتوراه في بحث "لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم " أن شرف لمرأة بين فخذيها.



وقد أورد هذه القصة في أرشيف الأكاديمية كي تكون عبرة للمرأة التي تخلّ بالشّرف ، علّق على الموضوع قائلاً: أيتها المرأة ......





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