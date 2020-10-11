خبير امني يحذر من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لارباك الوضع العام

2020/10/11 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني علي الوائلي، من الشائعات التي تنشر عبر فيس بوك وتويتر حول الوضع الامني للبلاد، لافتا الى ان بعض الجيوش الالكترونية الارهابية تبث الشائعات من اجل التخويف والترهيب.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الايام الماضية شهدت نشرا لشائعات واكاذيب تفيد بحدوث انقلاب عسكري، وكذلك محاولات للسيطرة على المنطقة الخضراء، في حين لايوجد مثل هكذا امر وتم نفيه من الجهات الرسمية”.

واضاف ان “الجيوش الالكترونية الارهابية تسعى لارباك الوضع الامني في البلاد، خاصة ان داعش وعملائه لم تعد لديهم اي قدرة على المواجهة، وذهابهم باتجاه المواقع الالكترونية يؤكد نجاح القوات الامنية في بسط الامن”.

وبين ان “القوات الامنية بامكانها الاستعانة بخبراء تقنيين من شأنهم معرفة المكان الذي تبث منه تلك الشائعات والوصول الى الموقع الالكتروني وكذلك على الارض من اجل القبض على المروجين لتلك الاكاذيب”.



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