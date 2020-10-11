الكشف عن سبب ظهور عارض شائع نتيجة نقص فيتامين هام بالجسم!

2020/10/11 | 08:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التعب

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر موقع " هلث لاين " الطبي من أن الشعور بالتعب أو الضعف غير المعتاد، هو أحد أكثر علامات التحذير شيوعا لنقص أحد الفيتامينات الهامة بالجسم.

وأوضح انه "إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12، فقد يواجه جسمك صعوبة في تكوين خلايا دم حمراء جديدة، التي تعد مفتاح توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ومن دون وجود كمية كافية من الأكسجين في خلاياك، قد تبدأ في الشعور بالتعب".

وذكر الموقع انه "لسوء الحظ، قد تستغرق أعراض نقص فيتامين B12 سنوات حتى تظهر، ويمكن أن يكون تشخيصها معقدا.



الضعف والإرهاق من الأعراض الشائعة لنقص الفيتامين.



وتحدث لأن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين B12، لتكوين خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم".

ونتيجة لذلك، لا يمكن نقل الأكسجين بكفاءة إلى خلايا الجسم، ما يجعلك تشعر بالتعب والضعف، ولكن لمجرد أنك تشعر بالتعب الشديد، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نقص فيتامين B12.

وفي الواقع، التعب هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا التي تدفع الناس لزيارة عيادة الطبيب العام، وأبلغ بعض المرضى أيضا عن صعوبة في المشي واضطرابات في الرؤية وتقرحات في الفم.

ر.إ

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