ترامب يرفع السرية عن رسائل بريد كلينتون، كيف كانت تدير امريكا العالم؟

2020/10/11 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية و اتحدام المنافسة بين الرئيس الأمريكي الحالي ترامب و منافسه جو بايدن على منصب رئاسة الولايات المتحدة يعمل كل طرف على استثمار واستغلال كل صغيرة وكبيرة من أجل تسويق وترويج نفسه أمام الشعب الامريكي للفوز بالانتخابات القادم.ترامب والذي يسعى جاهدا لجذب الانظار نحو حملته الإنتخابية لإثارة الشعب […]

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