بعد اكثر من 37 مليون اصابة كورونا عالمية .. إعلامية كويتية تستنكر وجود كورونا وتصفها بالأكذوبة

2020/10/11 | 08:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، حالة قصور منظمة الصحة العالمية” في التعامل مع جائحة كورونا وإطلاقها بيانات مغلوطة وتقارير متخبطة بثت الرعب والقلق فى نفوس البشر ونجم عنها خسائر مادية وبشرية فادحة . وحذرت عائشة الرشيد من الإنسياق وراء تعليمات وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التى تنفذها وفق وثيقة عائلة روكفلر وروتشيلد التابعة للماسونية […]

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