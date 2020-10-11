العراق يجدد التزامه بقرارات أوبك +

2020/10/11 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، التزام العراق بمحددات منظمة "أوبك" و"أوبك +" في خفض إنتاج النفط.

وقال عبد الجبار في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز" إن "موضوع زيادة الانتاج قابل للنقاش مع شركائنا في المنظمة بعد انتهاء المهلة المقررة بين دول أوبك وحلفائها".

وأضاف: "إجمالي صادرات النفط الخام لشهر تشرين الأول الحالي، لا يزال مستقراً عند مليونين و600 ألف برميل يومي قياسي".

وتابع أنه "سيستمر عند هذا المستوى، بموجب اتفاق (أوبك بلس)"، مبيناً أن "التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية؛ حقق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض".

وشدد عبد الجبار، على أن العراق يتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة على استقرار سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية.

من ناحية أخرى، كشف وزير النفط عن أن "الحكومة قدرت سعر برميل النفط بـ42 دولاراً في مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، وفقا للمعطيات الاقتصادية لسوق النفط العالمية وتداعيات فايروس كورونا على نشاط البلدان الصناعية وتأثيره في حجم الطلب وسعر البرميل في السوق العالمية".

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