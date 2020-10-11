طرحه بعد أيام.. آيفون 12 يواجه تحديا ضخما

2020/10/11 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه شركة آبل تحديا كبيرا، يتمثل في نجاح تقنية الجيل الخامس (5G) في هواتفها الجديدة، قبل أيام من الإعلان عن النسخة 12 من هواتف آيفون.

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