المرور تعلن أول إحصائية منذ توقف مواقع التسجيل بسبب كورونا

2020/10/11 | 08:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت مديرية المرور العامة أكثر من 142 ألف مخالفة مرورية خلال الشهر الماضي في عموم المحافظات.

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