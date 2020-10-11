مودريتش: ريال مدريد يحتاج الى لاعبين أصغر مني

2020/10/11 | 08:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….صرح نجم ريال مدريد الكرواتب لوكا مودريتش عن مستقبله في ناظيه الحالي ريال مدريد وعن إمكانية بقاءه في النادي خلال السنوات المقبلة.حيث علق الكرواتي مودريتش في تصريحات نقلها موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، قائلًا: “أعيش يومًا بعد يوم وسنرى ما سيحدث”.وأضاف “بالطبع أود البقاء في ريال مدريد، لكنني أدرك أنني أصبحت كبيرا […]

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