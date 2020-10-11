2020/10/11 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – يحتضن ملعب “دو فرانس” مساء اليوم الأحد، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب فرنسا والبرتغال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ويأتي البرتغال في المركز الأول بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما منتخب فرنسا يحتل المركز الثاني بنفس رصيد الخصم.فرنسا ضد البرتغال ويدخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فرنسا والبرتغال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فرنسا والبرتغال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).