حقيقة اصابة “نور المالكي وعقيلته ” بفيروس كورونا

2020/10/11 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- انتشرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ، اخبار تؤكد اصابة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزوجته بفيروس كورونا.وجاءت هذه الاخبار من خلال حسابات مزيفة تنتحل اسماء وصور شخصيات مسؤولة في البلاد لتوثيق هذه الاخبار مما ادى الى اثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .يذكر انه […]

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