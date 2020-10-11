كورونا تفتك بالبشرية … اكثر من مليون حالة وفاة بسبب كورونا

2020/10/11 | 09:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….سجلت اكثر من 1 مليون حالة وفاة رسمية خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا والتي انتشرت بشكل هائل في جميع بلدان العالم.يأتي هذا المعدل من حالات الوفاة مع تزايد اعدادات الإصابات عالمياً حيث تم تسجيل اكثر من سبعة وثلاثون اصابة بشكل رسمي ومؤكدة حول العالم.من ناحية الأرقام و الإحصاءات فإن أمريكا […]

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