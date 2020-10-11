أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار لليوم، الليرة تسجل استقراراً

2020/10/11 | 09:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….لا زالت الليرة التركية تسجل استقرار بسعر الصرف أمام الدولار الامريكي لليوم التالي بعد ان كانت قد شهدت انخفاضا قويا منذ ثلاثة ايام.الانخفاض الكبير الذي شهدته الليرة التركية امام الدولار الامريكي جعلها تقترب من حاجز 800 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو يعتبر الانخفاض الاقوى لليرة التركية لهذا العام.اليوم سعر […]

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