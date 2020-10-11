يوتيوب يتحول لأكبر موقع فى العالم للتسوق الإلكتروني

2020/10/11 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تسعى شركة جوجل Google لتحويل موقع الفيديو يوتيوب YouTube إلى أكبر موقع للتسوق الإلكتروني القائم على الفيديو، حيث سيتمكن المستخدمون من مراجعة المنتجات وشرائها من الموقع مباشرة دون اللجوء إلى أى مواقع تسويقية أخرى.وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن جوجل قد وضعت خطة لتحويل يوتيوب إلى أكبر موقع للتسوق الإلكترونى القائم على الفيديو لمنافسة أكبر شركات […]

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