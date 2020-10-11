ناشطان ينفيان علاقتهما بحركة ’وعي’ بعد ورود اسمهما في دراسة لمركز أبحاث

2020/10/11 | 09:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقى "ناس" عدداً من الاتصالات والرسائل من شخصيات ورد ذكرها في دراسة نشرها الموقع، حيث طالب المعترضون بنشر نفي وتوضيح لمعلومات "خاطئة" أوردها المركز في سياق دراسته.



ونشر "ناس" في (10 تشرين الأول 2020) دراسة، نقلاً عن مركز epc، استشرفت مسارات الانتخابات المقبلة، وقد ورد في أحد أجزائها، أن "حركة وعي على صلة بتيار الحكمة، وأن قيادياً فيها، هو صلاح العرباوي، تمكن من استقطاب عدد من مشاهير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد قيادي في حركة "وعي" لـ "ناس" أن المعلومات التي أوردتها الدراسة غير صحيحة بالمطلق، نافياً علاقة حركته بتيار الحكمة، وعلاقة الشخصيات المذكورة بالحركة".ونفى الناشط صقر آل زكريا -الذي ورد اسمه في سياق التقرير- علاقته بأي حركة، مؤكداً أنه "بصدد التواصل مع المركز لتصحيح المعلومة الخاطئة التي أوردها"، وهو الموقف ذاته الذي صدر عن الناشط علي وجيه.

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