2020/10/11 | 09:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، في بيان بالاتفاق الخاص بتطبيع الأوضاع في قضاء شنكال.

وأعربت مصر عن دعمها لما تتخذه الحكومة الاتحادية من إجراءات تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وصون سيادته، وبما يُلبّي تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار، والتنمية، والازدهار.

هذا ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء شنكال نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة.



ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء.

ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان.



أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.

PUKmedia اعلام الخارجية المصرية‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر ترحّب بالاتفاق الخاص بتطبيع الاوضاع في شنكال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر ترحّب بالاتفاق الخاص بتطبيع الاوضاع في شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).