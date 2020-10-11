العراق… البنك المركزي يطلق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان

2020/10/11 | 09:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد 11 تشرين الاول 2020، إطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة وشاملة هذه المنصة في عملها تحميل بيانات الخطابات من قبل مخولي المصارف عن طريق الولوج اليها وبصلاحيات مختلفة ومحَدَّدة على أن يكون المصرف مسؤولاً عن دقَّة وصحَّة تلك البيانات.

واوضح بيان للبنك، انه يُشتَرط من الجهات المستفيدة للقطاعين (العام والخاص) وبعد اصدار الخطاب اعتماد نموذج تسجيل إلكتروني يتم استحصاله من البنك المركزي والذي ستصدره هذه المنصة متضمناً المعلومات الخاصة بتلك الخطابات ويحمل علامات أمنيَّة مختلفة كالختم الحراري وخاصية (الباركود)، دون أن يتحمل هذا البنك أي التزام مالي ينتج عن تلكؤ المصرف في تسديد قيمة الخطاب.

ودعا البنك، الجهات المستفيدة من خطابات الضمان والكائنة داخل العاصمة بغداد لاستحصال نموذج تسجيل المعلومات من قبل هذا البنك، أما الجهات الواقعة خارج العاصمة بغداد يمكنها استحصال نموذج تسجيل المعلومات من فروع البنك المركزي العراقي (البصرة، الموصل، أربيل) وحسب الرقعة الجغرافية لكل فرع، وسيتم العمل فعلياً بالألية اعلاه بدءً من (الثامن عشر من تشرين الأول ٢٠٢٠).

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