جوجل تطلق ميزة مهمة لتطبيق Google Duo لمكالمات الفيديو

2020/10/11 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أطلقت شركة جوجل واحدة من أهم الميزات لتطبيق الفيديو الخاص بها Google Duo على هواتف أندرويد، وهى ميزة screen sharing أو مشاركة الشاشة أثناء إجراء مكالمات الفيديو، حيث كانت قد أعلنت عنها فى شهر سبتمبر الماضى حيث طرحتها تجريبيا لعدد من الهواتف.وبحسب موقع Engadget التقنى فإن ميزة screen sharing أو مشاركة الشاشة، […]

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