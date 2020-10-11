2020/10/11 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، إطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يطلق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يطلق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).