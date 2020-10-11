أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مدينة كنجة ويريفان تنفي

2020/10/11 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن مدينة كنجة التي تعد ثاني أكبر المدن في الجمهورية، تعرضت لإطلاق نار من أراضي أرمينيا.

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