وزارة الصحة العراقية : لن نعود لحظر التجوال.. فقد اثبت فشله بسبب عدم الالتزام

2020/10/11 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -نفى مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، اتخاذ أي إجراء أو قرار لفرض حظر تجوال حالياً للحد من أزمة جائحة كورونا.وقال الحلفـي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، انه “لا فائدة من اعادة فرض الحظر مجددا فقد اثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.وأضاف، أن “عودة انتشار […]

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