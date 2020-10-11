الصحة توضح حقيقة التوجه لإعادة فرض حظر التجوال الشامل

2020/10/11 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

نفى مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الامير الحلفي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، اتخاذ أي إجراء أو قرار بعودة الحظر حاليا نتيجة جائحة كورونا.

وقال الحلفي في تصريح صحفي، إنه "لا فائدة من إعادة فرض الحظر مجددا فقد اثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وبين، أن "عودة انتشار الفيروس في العديد من الدول العربية والاجنبية ودول الجوار جاءت نتيجة الموجة الجديدة للفيروس، وان تصاعد معدل الاصابات والوفيات في اوروبا يعد مؤشراً خطيرا ينذرنا بقدوم موجة موسمية جديدة".

وأشار إلى أن "الحل هو الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، علما أن 20% من العراقيين فقط هم من يرتدون الكمامات".

ولفت إلى أن "الوزارة مستعدة لمواجهة الوباء من خلال زيادة عدد الاسرة المخصصة للمصابين بكورونا الى 9000 سرير، وتوفير اجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات العلاجية، علما ان في العراق اكثر من 50 مختبرا تعمل على الكشف عن الفيروس".

يتبع........

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