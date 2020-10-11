تونس ستستضيف “الحوار السياسي” الليبي الشهر المقبل

2020/10/11 | 09:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، سيعقد في تونس، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقالت في بيان، إن الملتقى سيبدأ في 26 تشرين الأول/ أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.وأوضحت وليامز أن الملتقى […]

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