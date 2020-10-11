الكشف عن 3500 مزدوج راتب في شبكة الحماية بذي قار

2020/10/11 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت دائرة الحماية الاجتماعية في ذي قار، استرداد 461 مليون دينار من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية ممن يتقاضون أكثر من راتب.

وقال مدير الدائرة نوفل عبد الحميد، إن "دائرة الحماية الاجتماعية مستمرة وبشكل يومي بمتابعة وتدقيق معاملات المستفيدين من رواتب الشبكة"، وفقاً لصحيفة "الصباح" الرسمية.

وكشفت عن "وجود أكثر من 3500 شخص من مزدوجي الرواتب في شبكة الحماية الاجتماعية، ممن يتقاضون راتباً من وظيفة أخرى إضافة الى راتب شبكة الحماية".

وأكد عبد الحميد، أن "الدائرة تمكنت من استرداد أكثر من 461 مليون دينار من المتجاوزين للفترة من 15 آب ولغاية 30 أيلول من العام الحالي".

ونوه على أن "عدداً كبيراً من المتجاوزين؛ يراجعون الدائرة بشكل يومي لمعالجة مشكلة الازدواج، وهم يخضعون الى إجراءات تمثلت بجلب كتاب استمرار مباشرة من دوائرهم لاحتساب ما بذمتهم من ديون مالية، وقد تم استقبال طلبات هؤلاء المواطنين واسترجاع المبالغ منهم، إما نقداً أو بالتقسيط مع إكمال الإجراءات القانونية اللازمة من براءة الذمة".

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