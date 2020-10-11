3 ملايين دونم… تجاوزات على الخطة الزراعية الصيفية في العراق

2020/10/11 | 09:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد، عن وجود 3 ملايين دونم من التجاوزات على الخطة الزراعية الصيفية.

ونقلت صحيفة “الصباح ” عن العصاد قوله، إن “المساحات التي تجاوز بها الفلاحون على الخطة الزراعية الصيفية تقدر بـ3 ملايين دونم”.

واوضح العصاد، أن “الخطط الزراعية تقر سنوياً من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية، وتكون الجمعيات الفلاحية جزءا منها”، داعيا الى “اصدار تعليمات باستثناء البعض من قرار ايقاف الدعم المقدم للفلاحين المتجاوزين”.

وأضاف أن “تخفيضاً حصل قدره مليون دونم عن خطة العام الماضي، وعده امرا يدعو الى القلق”، مؤكداً “دعمه لقرارات الحكومة التي تأتي وفق القانون الذي يتعامل مع المتجاوزين على الحصص المائية”.

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