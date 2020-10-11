الكشف عن تجاوزات تقدر بـ 3 ملايين دونم على الخطة الصادرة عن وزارة الزراعة

2020/10/11 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد، عن وجود 3 ملايين دونم من التجاوزات على الخطة الزراعية الصيفية.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد , عن العصاد قوله، إن “المساحات التي تجاوز بها الفلاحون على الخطة الزراعية الصيفية تقدر بـ3 ملايين دونم”.واوضح العصاد، أن “الخطط الزراعية تقر سنوياً من […]

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