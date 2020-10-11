2020/10/11 | 09:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلام الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية

بغداد /..



اكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / سلام الشمري ان تحالفه مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية لضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقته "عين العراق نيوز"،ان :البرلمان سيمضي بالدوائر المتوسطة وفق 83 دائرة انتخابية في المحافظات كافة ".

واضاف :" ان الانتخابات المقبلة ستشهد ترشيحا فرديا لمقعد نيابي باعلى الاصوات"، مشددا على اهمية مراعاة الموقع الجغرافي للدائرة الانتخابية ، بان تكون مناطق الدائرة الواحدة متجاورة في جميع المحافظات".

وكان مجلس النواب صوت على فقرة الدوائر الانتخابية بـان يكون عددها مساويا لعدد مقاعد كوتا النساء ، اي 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان ، على وفق معيار ثابت من 3 الى 5 دوائر ، ومن ثم تكلف اللجنة القانونية باكمال هذه الدوائر وفق هذا المعيار.انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلام الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلام الشمري : سائرون مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).