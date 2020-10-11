الثلاثاء.. لقاء مصري عراقي أردني في القاهرة

2020/10/11 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أفادت مصادر رسمية، الاحد، بأن اجتماعاً مرتقباً يجمع وزراء خارجية العراق فؤاد حسين ومصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي بعد غدٍ الثلاثاء في القاهرة، لتكملة الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في عمان في شهر آب الماضي .

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول قوله، إن “الوفد العراقي سيلتقي أيضاً المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق لعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريباً”.

وأضاف المصدر، أن “الوفد العراقي سيلتقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية”.



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