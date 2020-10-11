2020/10/11 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 322864 بعد تسجيل 3483 حالة جديدة.وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9615 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 3483 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا وكالة تقدم الاخبارية.

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