2020/10/11 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلنت وزارة النقل الخطوط الجوية العراقية ، استئناف الرحلات المباشرة من محطة مطار البصرة الدولي الى محطة مطار دلهي بعد توقف استمر أكثر من سبعة اشهر بسبب ازمة كورونا العالمية.واوضح مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن : استناداً الى توجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي انطلقت مساء السبت رحلة مباشرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تعلن عن استئناف الرحلات إلى الهند (دلهي)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تعلن عن استئناف الرحلات إلى الهند (دلهي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).