2020/10/11 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تشير التنبؤات الجوية، إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وأجواء صافية خلال اليوم.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “خرائط الطقس لا تشير إلى حصول تغيير في أجواء البلاد عدا ارتفاع بسيط سيطرأ على درجات الحرارة بسبب ضعف الكتلة المعتدلة المؤثرة حالياً، حيث ستكون حالة السماء صافية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة طقس: ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بغداد و المحافظات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة طقس: ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بغداد و المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).