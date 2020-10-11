متحدثة عن موجة كورونا الجديدة.. الصحة توضح بشأن فرض حظر للتجوال في البلاد

2020/10/11 | 09:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت دائرة الصحة العامة، الاحد، اتخاذ اي اجراء بشأن عودة حظر التجوال، مؤكدة ان القرار اثبت فشله سابقا بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وقال مدير الدائرة، رياض عبد الامير الحلفي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (11 تشرين الاول 2020)، انه "لا فائدة من اعادة فرض الحظر مجددا فقد اثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية"، مبينا أن "عودة انتشار الفيروس في العديد من الدول العربية والاجنبية ودول الجوار جاءت نتيجة الموجة الجديدة للفيروس".

وأوضح، ان "تصاعد معدل الاصابات والوفيات في اوربا يعد مؤشرا خطيرا ينذرنا بقدوم موجة موسمية جديدة، والحل هو الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، علما أن %20 من العراقيين فقط هم من يرتدون الكمامات".

واشار الى ان "الوزارة مستعدة لمواجهة الوباء من خلال زيادة عدد الاسرة المخصصة للمصابين بكورونا الى 9000 سرير، وتوفير اجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات العلاجية"، مؤكدا ان "في العراق اكثر من 50 مختبرا تعمل على الكشف عن الفيروس".

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