الزراعة النيابية تطالب الحكومة بدعم القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

2020/10/11 | 09:32 - المصدر: NRT عربية

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النائب سلام الشمري

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، سلام الشمري، الأحد، بأنه تم خلال العام الماضي تخصيص أكثر من 3 تريليونات دينار كمسـتحقات لمزارعي المحاصيل الستراتيجية بعد وصول انتاج العراق من الحنطة والشعير إلى 4 ملايـين و750 ألف طن، وفي العام الحالي إلى أكثر من500 الف طن.

وقال الشمري، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 11 تشرين الأول 2020، ان "وزارة المالية لم تخصـص اي مستحقات للمزارعين او تؤمن المبالغ الكافية لسد الايرادات التسويقية لمحصولي الحنطة والشعير، بالاضافة إلى أن مستحقات محصول الذرة الصفراء لم تسدد الى الان للمزارعين لعام 2019 في مخالفة للضوابط والمعايير"، معبرا عن عن أسفه لغياب خطة رصينة لدعم الفلاحين.

وأضاف ان " هناك حاجة لأكثر من تريليون دينار لسد مستحقات مزارعي الحنطة والشعير فقط"، مطالبا "رئاسة الوزراء ووزارة المالية بدعم القطاع الزراعي دعما ملحوظا للمضي بتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق عن اكتفاء البلاد الذاتي لعدد من المحاصيل اهمها الستراتيجية" .

واوضح أن وزارة الزراعة لم تجهز المزارعين الى الآن بالمبيدات الحشرية، لافتا إلى أنه لا يوجد دعم لا للمدخلات ولا للمخرجات وهذا ما سيسبب اخفاقا لدى المزارعين الذين لم يسددوا ما عليهم من التزامات لدى المصرف الزراعي الذي بدوره يطالب بتسديد ما بذمتهم في ظل عدم اعطاء الدولة مستحقاتهم.

وكـان عضو لجنة الزراعة، عبود العيساوي، قـد طـالـب في وقت سابق، وزارة الـتـجـاره بـتـوزيـع مستحقات الـفـلاحـين لمحصول الحنطة للموسم الماضي بعد أن تم تحويل مبلغ 670 مليار دينار دفعة اولــى بموافقة وزارة المالية وبمتابعة وزارة الزراعة، مؤكدا على صرف مستحقات باقي المحاصيل المستلمة من السايلوات الحكومية للموسـم الماضي/ لاسـيما انها تمس قوت المزارعين والفلاحين وتدعم جهودهم لزراعة هذه المحاصيل للمواسم اللاحقة.

ر.إ

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