جادك الغيث يا مقاومة كل العرب... - محمد الحنفي

2020/10/11 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي يا مقاومة...كل العرب...إنهضي...من عمق سباتك...ولا تيأسي...من تحقيق...النصر الأكيد...على صهاينة التيه...على مواخير...صهيونيات التيه...على الأعراب الخونة...الصاروا...داعمين...لصهاينة التيه...على كل من يدعم...دولة...صهاينة التيه...ويشجع...على إنشاء...مواخير...صهيونيات التيه...اللقيطات...بدون معرفة...الأصل...

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