حوار جديد مع أدغار موران - زهير الخويلدي

2020/10/11 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي الترجمة:" الروحانية تحاول التفكير فيما وراء الاحتياجات الفورية للحياة اليومية"في العشرين من عمره، انضم إدغار موران إلى المقاومة.



منذ ذلك الحين، حافظ على التزامه المستمر.



دفعته هذه الحياة الكثيفة على جميع الجبهات وسمحت له بتطوير التفكير المعقد.



مثقف رئيسي في عصرنا، يعطينا مفاتيح حيويته.سؤال: كيف تحافظ على هذه الروح الشابة؟جواب: انظر، هذا سؤال لا يمكنني الإجابة عليه.



أعتقد أنها هي ال ......





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