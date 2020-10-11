البنك المركزي العراقي يطلق منصة إلكترونية لخدمة المصارف المجازة

2020/10/11 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -اعلن البنك المركزي العراقي، إطلاق منصة إلكترونية لإصدار خطابات الضمان الخاصة بالمصارف المجازة.وقال البنك في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “في إطار إجراءاته الإصلاحية ومواكبة للتطورات الحاصلة في اتمتت الصناعة المصرفية، يعلن هذا البنك عن “إطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف […]

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