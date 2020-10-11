ذي قار: 3500 مزدوج راتب في شبكة الحماية

2020/10/11 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت دائرة الحماية الاجتماعية في ذي قار، الاحد، عن استرداد أموال بملايين الدنانير من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية ممن يتقاضون أكثر من راتب، مشيرا الى وجود أكثر من 3500 شخص من مزدوجي الرواتب في شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال مدير الدائرة نوفل عبد الحميد في حوار تابعته /المعلومة/، إن “دائرة الحماية الاجتماعية مستمرة وبشكل يومي بمتابعة وتدقيق معاملات المستفيدين من رواتب الشبكة».

وأضاف عبد الحميد، أن “أكثر من 3500 شخص من مزدوجي الرواتب في شبكة الحماية الاجتماعية، ممن يتقاضون راتباً من وظيفة أخرى إضافة الى راتب شبكة الحماية”، مؤكدا أن “الدائرة تمكنت من استرداد أكثر من 461 مليون دينار من المتجاوزين للفترة من 15 آب ولغاية 30 أيلول من العام الحالي».

ونوه عبد الحميد، بأن “عدداً كبيراً من المتجاوزين؛ يراجعون الدائرة بشكل يومي لمعالجة مشكلة الازدواج، وهم يخضعون الى إجراءات تمثلت بجلب كتاب استمرار مباشرة من دوائرهم لاحتساب ما بذمتهم من ديون مالية، وقد تم استقبال طلبات هؤلاء المواطنين واسترجاع المبالغ منهم، إما نقداً أو بالتقسيط مع إكمال الإجراءات القانونية اللازمة من براءة الذمة».



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