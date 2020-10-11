2020/10/11 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “الصباح”، أن وزراء خارجية كل من العراق ومصر والأردن سيلتقون يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة لبحث الاتفاقيات بين البلدان الثلاثة.وذكرت الصحيفة، أن “اجتماعاً مرتقباً سيجرى في القاهرة يجمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي لتكملة بحث الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في شهر اب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع ثلاثي بين العراق ومصر والأردن في القاهرة الثلاثاء وكالة تقدم الاخبارية.

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