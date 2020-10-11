النائب سلام الشمري يشدد على اهمية مراعاة الموقع الجغرافي للدائرة الانتخابية

2020/10/11 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تحالفه مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر الانتخابية لضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة.وقال الشمري في بيان صحفي تلقت المستقلة اليوم الاحد،ان :البرلمان سيمضي بالدوائر المتوسطة وفق 83 دائرة انتخابية في المحافظات كافة “.واضاف :” ان الانتخابات المقبلة ستشهد ترشيحا فرديا لمقعد نيابي […]

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