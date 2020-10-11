وطني السلة يعاود تدريباته استعداداً للتصفيات الاسيوية

2020/10/11 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

يباشر منتخبنا الوطني بكرة السلة اليوم الاحد اولى تدريباته الجماعية بقيادة مدرب اللياقة البدنية علي احمد تحضيرا للمشاركة في تصفيات آسيا، المؤهلة لكأس العالم .

وقال رئيس اتحاد اللعبة حسين العميدي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " الاتحاد يبحث عن مدرب اجنبي لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة"، لافتا الى ان" الاتحاد توصل الى توافق بشأن هذا المدرب ، وتمت دراسة سيرتين ذاتيتين لمدربين احدهما اميركي قدم اعتذاره، والاخر صربي من المؤمل ان تصل موافقته اليوم".

واضاف العميدي ان" امين سر الاتحاد الاسيوي هاكوب خاجريان اعلمه بقرب انطلاق مباريات تصفيات اسيا المؤهلة الى كاس العالم ، وسيكون الثالث والعشرين من الشهر المقبل موعدا للقاء العراق والبحرين في المنامة".

وضمت القائمة التي اعلن عنها اتحاد السلة 17 لاعبا، وهم: ذو الفقار فاهم، وعلي حاتم ، وكرار جاسم، وعلي عبد الله، ومحمد أمين، ومحمد صلاح، وحسان علي، وإيهاب حسن، وعلي مؤيد، وسنار إياد، وحسين هادي، وأحمد فرحان، وذو الفقار فاضل، وعباس هادي ، وخالد كريم، وعلي عامر، وديماريو مايفيد.

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