قمة عراقية أردنية مصرية مرتقبة في القاهرة يوم الثلاثاء القادم

2020/10/11 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أفادت مصادر رسمية، بأن اجتماعاً مرتقباً يجمع وزراء خارجية العراق فؤاد حسين ومصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي بعد غدٍ الثلاثاء في القاهرة، لتكملة الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في عمان في شهر آب الماضي .ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه المستقلة اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول […]

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