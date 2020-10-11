كركوك..تحتضن اول معرض شامل للنساء

2020/10/11 | 09:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في مدينة كركوك المعرض الشامل للنسوة الذي ينظمه المركز الثقافي في المدينة وبالتنسيق مع مفوضية حقوق الانسان فرع المحافظة ويستمر لغاية يوم الاثنين المقبل.

ويحتوي المعرض الذي يقام لاول مرة على الاعمال اليدوية والملابس و الاكسسوارات وغيرها، تشارك فيه نحو 65 من النسوة يمثلن (40) منظمة نسوية في كركوك.

يذكر ان المركز الثقافي في كركوك عاود في نشاطاته المتنوعة بعد توقف دام اكثر من 7 اشهر بسبب وباء كورونا.

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PUKmedia كركوك / رزكارشواني‌

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