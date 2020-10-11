2020/10/11 | 09:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افتتح في مدينة كركوك المعرض الشامل للنسوة الذي ينظمه المركز الثقافي في المدينة وبالتنسيق مع مفوضية حقوق الانسان فرع المحافظة ويستمر لغاية يوم الاثنين المقبل.
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ويحتوي المعرض الذي يقام لاول مرة على الاعمال اليدوية والملابس و الاكسسوارات وغيرها، تشارك فيه نحو 65 من النسوة يمثلن (40) منظمة نسوية في كركوك.
يذكر ان المركز الثقافي في كركوك عاود في نشاطاته المتنوعة بعد توقف دام اكثر من 7 اشهر بسبب وباء كورونا.
PUKmedia كركوك / رزكارشواني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك..تحتضن اول معرض شامل للنساء ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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