2020/10/11 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أفادت صحيفة “الصباح” الرسمية، بأن الحكومة “مترددة” في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى مجلس النواب على الرغم من الدعوات النيابية المستمرة للحكومة بالاسراع في ارساله.وقالت الصحيفة بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه المستقلة اليوم الأحد، إنه “حتى الان لم يصل قانون الاقتراض المحلي الى مجلس النواب، على الرغم من الدعوات النيابية المستمرة للحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعثر وصول قانون الاقتراض المحلي الى مجلس النواب.. لهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعثر وصول قانون الاقتراض المحلي الى مجلس النواب.. لهذه الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).