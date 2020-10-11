وفاة الخطيب الحسيني الكبير السيد جاسم الطويرجاوي

2020/10/11 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

توفي، اليوم الأحد، الخطيب والناعي الحسيني الكبير السيد جاسم الطويرجاوي عن عمر ناهز الـ73 عاما في المستشفى الاميري بدولة الكويت.

وكان السيد جاسم الطويرجاوي يعاني خلال الفترة الماضية من أزمات صحية عديدة بسبب تقدمه في السن قبل ان يتوفاه الله تعالى هذا اليوم بعد حياة حافلة قضاها في خدمة المنبر الحسيني.

وامتاز الراحل بصوت شجي يأسر النفوس حيث لا يمتلك الانسان نفسه إلا ان يتفاعل معه بالحزن و الاسى لما يضيف صوته من الالم و اللوعة لمصائب اهل البيت (عليهم السلام).



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