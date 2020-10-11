هل تعمل السعودية على تهيئة الأجواء للتطبيع مع إسرائيل؟

2020/10/11 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئيس التنفيذي لشركة ميديا لاين، فيليس فريدسون، إن إقامة العلاقات بين السعودية وإسرائيل لن يأتي بين عشية وضحاها، لكن فريدسون تؤكد أن المؤشرات توفر سببا للاعتقاد بأن القاعدة مهيئة للتغيير في المملكة الخليجية الغنية بالنفط.

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