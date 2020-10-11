2020/10/11 | 09:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت رئيس لجنة المرأة والطفولة النيابية ميسون جاسم الساعدي، عن مقترحات بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المتعلقة بأحكام حضانة الأطفال بين الأب والأم اللذين فرق بينهما الطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر سار للآباء المطلقين في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر سار للآباء المطلقين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).