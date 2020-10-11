المالية النيابية تستبعد رفع سعر صرف الدولار من اجل تعويض خسائر النفط

2020/10/11 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اقدام الحكومة على رفع سعر صرف الدولار امام الدينار من اجل تعويض خسائر النفط جراء انخفاض الأسعار عالميا، لافتا الى ان البنك المركزي لديه دراسة وسيطرة على أسعار الصرف.وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، ان “قيام الحكومة برفع سعر صرف الدولار امام الدينار […]

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